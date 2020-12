Nachdem die Xpeng-Aktie in den vergangenen Handelstagen wegen einer Kapitalerhöhung unter Druck geraten war, können die Papiere am Freitag deutlich zulegen. Damit dürfte die Aktie wieder den Weg nach oben einschlagen. Zumindest ein entscheidendes Hindernis gibt es aus charttechnischer Sicht aber noch.Wie DER AKTIONÄR berichtete, will Xpeng durch die Ausgabe von rund 80 Millionen neuen Aktien gut zwei Milliarden Dollar einsammeln. An der Börse gab die Aktie darauf hin in den vergangenen Handelstagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...