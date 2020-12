DJ Varta soll für 2021 Dividende zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des Batterieherstellers Varta sollen 2021 zum ersten Mal seit dem Börsengang der Firma eine Dividende erhalten. Das kündigt Varta-Großaktionär Michael Tojner im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung an. "Bisher haben wir alle Gewinne zu hundert Prozent wieder in die Firma investiert", sagte Tojner. "Jetzt ist es an der Zeit, die Aktionäre zu beteiligen. Nächstes Jahr soll es eine signifikante Dividende geben." Dafür werde er sich einsetzen - "natürlich mit Unterstützung des Vorstands".

Der österreichische Unternehmer Tojner hat die Mikrobatteriesparte des deutschen Traditionskonzerns Varta im Jahr 2007 für 30 Millionen Euro von der Industriellenfamilie Quandt und der Deutschen Bank übernommen. Seit 2017 ist Varta an der Frankfurter Börse notiert, der Börsenwert liegt aktuell bei rund 4,5 Milliarden Euro. Tojner kontrolliert über seine Beteiligungsgesellschaft Montana Tech Components mehr als die Hälfte der Anteile.

Große Hoffnungen knüpfen sich daran, dass Varta auch zum Hersteller von Batterien für Elektroautos werden könnte. "Wir werden die größeren Batterieformate im kommenden Jahr auf eine Pilotlinie umsetzen und uns damit neue Geschäftsfelder eröffnen", sagt Tojner dazu.

December 11, 2020

