Über die beeindruckende Stärke der Gazprom-Aktie am heutigen Handelstag hatte DER AKTIONÄR bereits berichtet. Kurz darauf kam auch die passende Nachricht dazu. Diese bestätigt, worüber bereits gemunkelt wurde: Nach mehr als einem Jahr und vielen Diskussionen wird endlich wieder an Nord Stream 2 gearbeitet.Das unter russischer Flagge fahrende Verlegeschiff "Fortuna" habe am Freitag die Arbeiten etwa 70 Kilometer nordöstlich der deutschen Anlandestation in Lubmin bei Greifswald aufgenommen, teilte ...

