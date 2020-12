Nachdem bekannt wurde, dass der sich in der ersten klinischen Testphase befindliche Impfstoff der Universität Queensland in Brisbane zu falschen Positivresultaten bei HIV-Tests führte, gab der australische Regierungschef Scott Morrison bekannt, das die Entwicklung eingestellt wird.Angedacht war die Produktion von 51 Millionen Impfdosen beim Pharmakonzern CSL (AU000000CSL8), dessen Aktie zwischenzeitlich um fast 4 % nachgab und den heutigen Handel in Sydney schließlich mit - 3,2 % beendete.Ausgewichen wird nun auf die Impfstoffe von AstraZeneca (GB0009895292) und Novavax (US6700024010). Bei den beiden Pharmakonzernen sollen zusammen weitere 31 Millionen Dosen bestellt werden. Unklar ist ob die australische Gesundheitsbehörde auch den Impfstoff von BioNTech (US09075V1026) aufstocken wird. Hier hatte die Australische Regierung im Vorfeld bereits 10 Millionen Dosen geordert.

