Das Wasserstoff-Flugzeug HY4 hat die Genehmigung für Testflüge in Deutschland erhalten. In zehn Jahren könnte das Flugzeug emissionsfrei Passagiere über längere Strecken transportieren. Seit mehreren Jahren schon arbeitet ein Team aus Forschern und Entwicklern um Projektleiter Josef Kallo von der Uni Ulm an einem wasserstoffbetriebenen Flugzeug mit Brennstoffzelle. 2016 absolvierte das HY4 seinen Jungfernflug. Am Freitag hat das deutsche Wasserstoff-Flugzeug von den zuständigen Zulassungsbehörden die Genehmigung für Testflüge in Deutschland bekommen. Wasserstoff-Flugzeug für 4 ...

