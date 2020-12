Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Marken-Sonderpostenhändler MINISO (NYSE: MNSO) eröffnete am 6. Dezember sein erstes Geschäft in Island und Nordeuropa. Dies ist das vierte Geschäft, das MINISO nur in diesem Monat in Europa eröffnet hat, während das Unternehmen seine globale Expansionsstrategie vorantreibt."Als einer der reifsten Einzelhandelsmärkte der Welt stellt Europa ein wichtiges Gebiet für MINISO dar", sagte Vincent Huang, Vizepräsident von MINISO, "Mit einer gezielten Strategie auf Produktebene, um die lokalen Verbraucher anzusprechen, haben wir seit dem vergangenen Jahr begonnen, Offline-Geschäfte in Spanien, Deutschland, Irland und anderen Ländern zu eröffnen. Bis Ende November hatten wir mehr als 100 Geschäfte in Europa eröffnet.""Angetrieben von der Mission, Verbrauchern in allen Teilen der Welt qualitativ hochwertige und kostengünstige Produkte anzubieten, hat MINISO Island als Standort für unser erstes Geschäft in Nordeuropa ausgewählt", sagte David Tong Li, MINISOs Master-Franchisenehmer für den isländischen Markt. "Der Eintritt von MINISO wird den regionalen Markt für den täglichen Bedarf und Konsumgüter aufrühren und die Lücken im aktuellen Produktangebot schließen. Indem wir den Verbrauchern reizvolle Artikel anbieten, möchten wir im Alltag ein bisschen mehr Überraschung und Freude schaffen."Zur Feier der Eröffnung seines Island-Geschäfts im berühmten Kringlan-Einkaufszentrum in der Hauptstadt Reykjavik, organisierte MINISO nicht nur eine Facebook-Veranstaltung und eine Social-Media-Lotterie, sondern verteilte auch Preise an die ersten 50 Kunden. Die Influencerin Anita packte Gegenstände aus und erkundete den Laden, um noch mehr Aufregung auszulösen. Darüber hinaus stellte MINISO sicher, dass die COVID-19-Maßnahmen strikt durchgesetzt wurden, und beschränkte die Anzahl der Kunden im Geschäft auf maximal 10 gleichzeitig. Aufgrund des Interesses der Verbraucher, MINISO-Produkte zu entdecken, standen zeitweise mehr als 100 Personen in der Warteschlange, während der durchschnittliche Einkauf pro Kunde in den ersten beiden Eröffnungstagen sieben Artikel betrug.Mit einer neu etablierten internationalen Warenabteilung hat MINISO breite Produktkategorien für internationale Märkte aufgebaut, die Lebensmittel- und Küchenbedarf, Reiseartikel, Parfums, Spielzeug und Kosmetika umfassen. Resultierend aus der eingehenden Untersuchung des europäischen Marktes und der Verbraucherpräferenzen durch das Produktteam, sind in diesem neu eröffneten MINISO-Geschäft in Island präsentierte Produkte wie Kosmetikpinsel, Gesichtsrasierer, Silikon-Gesichtsreiniger, Augenmassagegerät, Tassen aller Art und Plüsch-Puppen wenig überraschend beliebt bei lokalen Verbrauchern.In anderen europäischen Ländern eröffnete MINISO in diesem Monat zwei Filialen in Frankreich, darunter die erste POP UP-Filiale im FNAC Beaugrenelle, sowie eine Filiale in Großbritannien. Das Geschäft in Frankreich in der Stadt Plaisir direkt neben Paris ist, nach dem prestigeträchtigen Standort (https://www.prnewswire.com/news-releases/miniso-opens-first-store-in-paris-301155835.html) Chaussée d'Antin in der Hauptstadt des Landes, das zweite MINISO-Geschäft des Landes. In Großbritannien hat MINISO kürzlich Geschäfte in Cambridge und Cardiff eröffnet, die von Kunden, die MINISOs reichhaltiges und charmantes Lifestyle-Angebot erkunden wollten, begeistert aufgenommen wurden.Informationen zu MINISOMINISO (NYSE: MNSO) ist ein Einzelhändler für Lifestyle-Produkte, der hochwertige Haushaltswaren, Kosmetika und Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen anbietet. Seit der Eröffnung des ersten Geschäfts in Guangzhou im Jahr 2013 hat MINISO in nur 7 Jahren mehr als 4.200 Geschäfte in über 80 Ländern und Regionen eröffnet. Mit einem Fokus auf schlankes Design und lustige Trends, ist es seine Mission, durch seine Produkte sicherzustellen, dass ein besseres Leben nichts mit dem Preis zu tun hat.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:https://www.instagram.com/minisoiceland/https://www.instagram.com/miniso_uk/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373049/iceland.jpgPressekontakt:Aimee GongAIMEE@MINISO.COMJoy LiuJOY.LIU@MINISO.COM+86-159-1021-9579Original-Content von: Miniso Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151304/4789186