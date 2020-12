BYD, Vestas, XINYI Solar & Co: Für eine Saubere Zukunft

Auch am Aktienmarkt werden die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer wichtiger. Viele Investoren sehnen sich nach "grünen" Anlagealternativen. Eine haben sie dabei in letzter Zeit ganz besonders ins Auge gefasst: Tesla. Der kalifornische Elektrowagenbauer erreichte zuletzt eine unglaubliche Marktkapitalisierung von knapp 600 Mrd. US-Dollar. Zudem steht der Aufstieg in den S&P 500 bevor. Tesla ist jedoch bei weitem nicht allein.

Beeindruckender Lauf

Die Aktie von BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296) hatte im laufenden Jahr einen beeindruckenden Lauf an der Börse. Dieser dürfte sich in den kommenden Wochen fortsetzen, denn der chinesische Elektroautobauer und Batteriehersteller konnte zuletzt immer wieder mit positiven Nachrichten aufwarten. So gab BYD vor kurzem bekannt, einen weiteren Auftrag aus den USA für die Lieferung von emissionsfreien Lastkraftwagen in trockene Tücher gebracht zu haben. Diese sollen in Kalifornien zusammengebaut und auch betrieben werden.

Demnach hat DHL, einer der weltweit führenden internationalen Express-Dienstleister, vier batterieelektrische LKWs von BYD in den USA in Auftrag gegeben. DHL plant, die neuen Lastwagen auf dem Los Angeles-Markt einzusetzen, um Waren zum und vom DHL LAX Gateway (Los Angeles Airport) und den örtlichen Service-Center-Einrichtungen zu transportieren.

