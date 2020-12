Jahresendspurt am KMU-Anleihemarkt - in der Kalenderwoche 50 hat die Anleihen Finder Redaktion mit den Geschwistern Prof. Dr. Christine Lang (CSO) und Johannes Lang (COO) von der Belano Medical AG über deren Geschäftstätigkeit im Mikrobiom-Segment sowie deren aktuelle Anleihe-Emission gesprochen. Das Bio Healthcare-Unternehmen begibt derzeit via Privatplatzierung eine fünfjährige Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H2UW2) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro, der Zinskupon liegt bei 8,25% pro Jahr. Ab dem 14. Dezember soll die Wandelanleihe zu einer 1.000er Stückelung an der Börse gehandelt werden können.

Die Analysten der GBC AG bewerten den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) zum dritten Mal in Folge mit der Höchstbewertung von 5 GBC-Falken und empfehlen den FONDS aktuell zum Kauf. In dem fünfstufigen GBC-Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS demnach insgesamt fünf von fünf Kriterien. Durch das sehr erfahrene Fondsmanagement und den bewährten Anlagestil, sollte dem Anleihefonds auch zukünftig eine deutliche Outperformance gegenüber der allgemeinen Entwicklung am Mittelstandsanleihenmarkt gelingen, so die GBC-Experten in ihrem Fazit. Unterdessen hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) im Rahmen der Neuemission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...