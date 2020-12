Das ist stark: Als erster Corona-Impfstoff hat das Mittel des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung in den USA bekommen. Der Impfstoff könne nun bei Menschen ab 16 Jahren eingesetzt werden, teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit. FDA-Chef Stephen Hahn sprach von einem "bedeutenden Meilenstein im Kampf gegen diese verheerende Pandemie"."Der erste Impfstoff wird in weniger als 24 Stunden verabreicht werden", kündigte ...

