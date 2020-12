5.000 Euro Einsatz, 1.000 Euro Gewinn. Auch in diesem Jahr stellen sich die Experten von DER AKTIONÄR dieser Herausforderung. Dabei soll der Gewinn in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst geringem Risiko erzielt werden. Mit einer Trefferquote von über 80 Prozent erwies sich die Zeit um Weihnachten in zahlreichen Analysen wie gemacht für das Projekt.Denn statistisch betrachtet ist die Zeit rund um Weihnachten und Neujahr die beste Börsenzeit des Jahres. Noch besser sieht es in Hausse-Jahren aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...