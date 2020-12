Am Montag, 20.04.2020 geschah etwas vollkommen Utopisches und wir wurden Zeuge eines bislang nicht bekannten Ereignisses, ein Rohstoff Future handelt negativ!Der Crude Oil Future, einer der liquidesten Futures überhaupt, verlor an diesem historischen Tag in der Spitze mehr als 300 Prozent (!) und notierte im Tief bei -40,32 US-Dollar. Es handelte sich um den Mai Kontrakt, der am darauffolgenden Tag "gesettelt" wurde, und es somit zu einer Auslieferung kam. Der neue Front Monat Juni kam zwar auch ...

