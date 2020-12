Aktien-Schnelltest - Bühne frei für Michael Hüsgen (BerneckerTV) und Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsrief") in der Sendung vom 10.12.2020. Themen-Schlaglichter:



++ Jinko Solar - In den Startblock stellen für Käufe?++ Tesla - Shorties auf dem Grill++ Fashionette - keine krachende Kaufempfehlung++ Xinyi Solar - nach Wachstumsdelle wieder auf Kurs++ Tencent Music - Wachstum in Siebenmeilenstiefeln++ Embracer Group - bewertungstechnisch schon viel vorweggenommen++ First Majestic Silver - Positive Perspektive für Silberpreis als Chance++ Varta - Rückenwind durch Apple Airpods Max?



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:







oder via Copy/Paste:https://youtu.be/shVC6YH2Cus

