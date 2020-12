Die Delle in der Gewinn- und Verlustrechnung von Carl Zeiss Meditec ist nicht zu übersehen. Der Umsatz sank im Fiskaljahr 2019 / 20 (30.09.2020) um -8,5 % auf 1,34 Mrd. Euro nach 1,46 Mrd. Euro im Vorjahr. Die Umsatzkosten hatte man jedoch sehr gut im Griff. Der prozentuale Anteil am Umsatz stieg nur von 42 % auf 44 %, was ein sehr gutes Ergebnis für ein so schwieriges Jahr ist. Kostendisziplin bewies der Vorstand bei den Vertriebs- und Marketingkosten, die überdurchschnittlich stark um -13 % sanken.Stattdessen investierte man überaus stark in die Forschung und Entwicklung. Der operative Aufwand stieg hier um 26 % auf 219 Mio. Euro, was ich positiv bewerte, denn der zukünftige Umsatz lebt bei Carl Zeiss Meditec von dem, was man sich heute die Forschung und Entwicklung kosten lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...