Schon 1986 wusste Sänger Chris Rea, als er seinen Hit "Driving Home for Christmas" veröffentlichte, dass es zu Hause am schönsten ist. Ob er wohl auch wegen des Feiertagsessens nach Hause fuhr? Erfahren werden wir es vermutlich nie. Fest steht aber: Besonders in diesem Jahr ist es wichtiger denn je, eine wundervolle Zeit mit seinen Lieben zu verbringen. Und das geht bekanntlich am besten mit gutem Essen. Apropos gutes Essen: Dank der StarchefBox von Sternekoch Alexander Herrmann ist es jetzt ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...