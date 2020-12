NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Fusion zweier führender kanadischer Unternehmen der Getränkeindustrie wird einzigartige Vertikale bei Mineral- und Cannabisgetränken auf pflanzlicher Basis darstellen

Vancouver (British Columbia), 12. Dezember 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB:7BC) ("BevCanna" oder das "Unternehmen"), ein aufstrebender Marktführer im Bereich von mit Cannabis angereicherten Getränken, meldete heute, dass es mit dem Privatunternehmen Naturo Group Investments Inc. ("Naturo") ein endgültiges Abkommen (das "Abkommen") vom 11. Dezember 2020 unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen beabsichtigt, sämtliche emittierten und ausstehenden Aktien von Naturo (die "Naturo-Aktien") von den Eigentümern von Naturo zu erwerben (die "Transaktion"). Nach dem Abschluss der Transaktion wird Naturo eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von BevCanna und das Unternehmen wird das zusammengelegte Geschäft von BevCanna und Naturo weiterführen.

Link zum Video: https://mms.businesswire.com/media/20201212005022/en/846266/19/4796146_BevCanna+Operation.mp4&.mp4&download=1

"Der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen wird eine unschlagbare Kombination sein", sagte Marcello Leone, Founder von Naturo und CEO von BevCanna. "BevCanna entwickelt sich zu einem umfassenden Gesundheits- und Wellnessunternehmen, und dieser Zusammenschluss verdeutlicht diese Entwicklung. Wir bieten nun eines der einzigartigsten und vielfältigsten Portfolios an Getränken und Wellnessprodukten sowohl in der Cannabis- als auch in der Fulvin- und Huminstoffkategorie auf pflanzlicher Basis an. Die Fusion schafft einen beträchtlichen Wert für beide Unternehmen und bringt zwei außergewöhnlich erfahrene Teams zusammen, die eines der innovativsten Unternehmen unserer Branche für innovative Getränke und Gesundheitsprodukte bilden."

Durch den Zusammenschluss wird das einzige vollständig lizenzierte, interne und White-Label-Getränkeherstellungsunternehmen entstehen, das sowohl konventionelle als auch auf Cannabis basierende Getränke- und Wellnessprodukte vertreibt. Das neu gegründete Unternehmen wird nun Zugang zu einem globalen Multi-Channel-Vertriebsnetz aus traditionellen und Cannabis-Vertriebskanälen haben.

BevCanna wird von Naturo die Eigentümerschaft an der 40.000 Quadratfuß großen Hochleistungs-Getränkeanlage, 315 Acres an Outdoor-Agrarland im Wert von 10,4 Millionen Dollar, Getränkeherstellungs-Equipment im Wert von 3,4 Millionen Dollar (zum Jahresende) sowie eine eigene, von Health Canada genehmigte Fulvin- und Huminstoffformulierung auf pflanzlicher Basis übernehmen.

BevCanna wird auch eines der wertvollsten Aktiva von Naturo übernehmen, nämlich die exklusive alkalische Quellwasserquelle vor Ort, die auf unabhängige Weise mit 18 Millionen Dollar bewertet wurde. Da Wasserressourcen immer knapper werden, geht BevCanna davon aus, dass die eigene Ressource zu einer stärkeren Bilanz und zur einzigartigen Positionierung von BevCanna innerhalb des boomenden Pflanzenbasis- und Cannabissektors beitragen wird.

BevCanna wird auch die Vorzeigemarke von Naturo, TRACE, besitzen, die zurzeit eine führende Position innerhalb der kanadischen Kategorie der Fulvin- und Huminstoffe auf pflanzlicher Basis einnimmt und von über 3.000 kanadischen Einzelhändlern verkauft wird, wobei ausgewählte internationale Vereinbarungen und Partnerschaften geprüft werden. Abgesehen vom landesweit vertriebenen alkalischen und kohlensäurehaltigen Mineralwasser erweitert TRACE seine Produktauswahl auch auf Nutrazeutika und nimmt weitere Nutrazeutika und pflanzliche Heilmittel, einschließlich Cannabinoide, Adaptogene und Nootropika, in sein Sortiment auf, das auf nationalen und internationalen Märkten verkauft wird.

Laut dem letzten unabhängigen Schätzungsbericht von Naturo vom Februar 2020 liegt der Unternehmenswert von Naturo zwischen 38 und 42 Millionen kanadischen Dollar.

Link zur Präsentation: https://mms.businesswire.com/media/20201212005022/en/846318/1/4796142_BevCanna_x_NGI_M%26A.pdf?download=1

Die Transaktion

Das Abkommen sieht die Emission von 50.000.000 Stammaktien von BevCanna vor, um alle ausstehenden Aktien von Naturo zu erwerben. Das Abkommen enthält eine Reihe üblicher Bedingungen hinsichtlich des Abschlusses, einschließlich der Genehmigung der CSE, und sieht insbesondere vor, dass der Abschluss zufriedenstellenden Kaufprüfungen durch BevCanna, der Genehmigung der Aktionäre von Naturo sowie Vereinbarungen hinsichtlich der Aktiva und Passiva von Naturo unterliegt, die beim Abschluss der Transaktion von BevCanna übernommen werden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an - bzw. auf Rechnung oder US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Über Naturo Group Investments Inc.

Die Naturo Group entwickelt und produziert Getränke und Verbraucherprodukte für Hausmarken und White Label-Kunden. Sie kann eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Kreation, der Markenbildung und dem Vertrieb legendärer Marken vorweisen, die von Verbrauchern in allen Teilen der Welt geschätzt werden. Naturo besitzt und betreibt landesweit, in ganz Kanada vertriebene Hausmarken, die zurzeit in über 3.000 kanadischen Einzelhandelsläden verkauft werden, einschließlich 7/11, Loblaws, London Drugs, Metro und Farm Boy, sowie online direkt an den Verbraucher über Amazon. Im Jahr 2021 wird Naturo auf den US-Markt expandieren. Die Naturo Group mit Sitz in der kanadischen Provinz British Columbia besitzt einen unberührten alkalischen Quellwasser-Grundwasserleiter sowie eine erstklassige, 40.000 Quadratfuß große, HACCP-zertifizierte Produktionsanlage mit einer aktuellen Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinen Quellwasser. Außerdem hat das Unternehmen Zugang zu einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht. BevCanna hat kürzlich auch die US-amerikanische E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheit und Wellness erworben. BevCannas Vision besteht darin, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich Aufgussprodukte zu sein.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications

416-710-3370

mailto:wynn@thirtydash.ca

Anlegerkontakt:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604-880-6618

mailto:luca@bevcanna.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören Aussagen zu: den vorgeschlagenen Bedingungen der Transaktion; der in Verbindung mit der Transaktion zu zahlenden Gegenleistung; den zukünftigen Geschäftsplänen von Naturo und BevCanna; und den wahrgenommenen Vorteilen der Zusammenlegung der Geschäfte von Naturo und BevCanna. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochen werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und man sollte sich aufgrund ihrer inhärenten Ungewissheit nicht unangemessen auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: dass die Parteien möglicherweise nicht in der Lage sind, sich auf die Bedingungen für die endgültige Vereinbarung zum vereinbarten Termin oder überhaupt zu einigen; dass die CSE die Transaktion nicht wie geplant oder überhaupt nicht genehmigt; dass die Parteien möglicherweise nicht in der Lage sind, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen, gegebenenfalls einschließlich der Genehmigung durch die Aktionäre einer oder beider Parteien; allgemeine Marktbedingungen und Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die sich der Kontrolle der Parteien entziehen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54655Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54655&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08783B1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA08783B1013