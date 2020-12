Elon Musk ist ohne Zweifel ein Genie. Dazu noch eines, das sehr schwer einzuordnen ist. Ein wenig Einstein hier, ein wenig Steve Jobs dort. Was der Südafrikaner und Wahl-Texaner anpackt, hat durchweg Hand und Fuß. Versuch und Irrtum? "Fake it until you make it"? Auf solche Tricks muss sich Elon Musk anscheinend nicht verlassen. Mittlerweile ist der Tausendsassa einer der reichsten Menschen des Planeten. Vor allem dank der Tesla-Aktie, dessen Börsenwert sich in kürzester Zeit mehrfach verdoppeln ...

