Am 14. Dezember 2020 geht der neue Instagram-Kanal "NBA Overtime" von Sportschau und funk online. Hier findet die Community künftig Analysen und Hintergründe, Lifestyle-Formate und Memes sowie persönliche Einschätzungen und journalistische Einordnungen."Wir schauen auf eine Liga, in der in jedem Spiel im Schnitt über 200 Punkte fallen", erklärt Host Torben Beckmann seine Faszination zur NBA. "Wenn man dann bedenkt, dass es 30 Teams gibt und jedes Team in der kommenden Saison 72 Spiele vor der Brust hat, dann sind das nach Adam Riese echt 'ne ganze Menge Punkte, die wir uns anschauen können und die richtig viel Spektakel versprechen."Das Team, bestehend aus den Hosts Torben Beckmann und Lovis Binder sowie weiteren Autor*innen, orientiert sich zwar am aktuellen Geschehen, setzt den Fokus aber auf die Qualität und Tiefe der Inhalte. Die Journalist*innen gehen ins Detail, hinterfragen kritisch und zeigen das nicht Offensichtliche. Sie berichten beispielsweise nicht nur über den Titel der Lakers, sondern beleuchten die Hintergründe des Erfolgs und analysieren, wie der deutsche NBA-Star Dennis Schröder in das Top-Team passt. Sie schauen nicht nur auf James Hardens Dreier-Festivals, sondern reflektieren die Entwicklung des Spiels.Das Format "NBA Overtime" startete bereits vor drei Jahren auf dem YouTube-Kanal der Sportschau und ist seitdem stetig gewachsen. Der neue Instagram-Kanal ergänzt die Inhalte und bietet weitere Möglichkeiten. "Wir können jetzt täglich Content produzieren und im Austausch mit unserer Community stehen. Das ist ein großer Vorteil des eigenen Kanals", sagt Host Lovis Binder. "Außerdem haben wir die Möglichkeit, vielfältigere Umsetzungen zu generieren: kurz, lang, informativ, einordnend, unterhaltend."Die Journalist*innen freuen sich auf den Start des Kanals. Beckmann verspricht den User*innen "richtig viel Liebe für Basketball und die NBA, viel Sorgfalt beim Besprechen der Themen und ein Blick hinter die Kulissen, der so in Deutschland einfach noch nicht existiert."