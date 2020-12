Viele Börsianer prüfen am Montag in der Früh die Kursentwicklungen in Asien, da die Börsen in dieser Region als Erstes aus dem Wochenendschlaf erwachen. Solltest du ein Value-Anleger sein, der sich besonders für die Papiere von Tencent (WKN: A1138D) interessiert, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die günstigste Variante für einen Einstieg gewählt. Tencent ist ein spannendes Unternehmen, dessen Aktienkurs zum 11.12. auf Jahressicht über 50 % zugelegt hat. Trotz seiner Größe wächst das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...