BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Der Feuerwerk-Hersteller Comet sieht angesichts des coronabedingten Verkaufsverbots von Raketen und Böllern zu Silvester die ganze Pyrobranche in Gefahr. "Dem gesamten Wirtschaftszweig droht nun die Insolvenz", teilte das Unternehmen mit Sitz in Bremerhaven am Sonntag mit. "Die Branche braucht sofortige Hilfsgelder in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags, um dies zu verhindern."

Comet selbst mache fast 100 Prozent des Jahresumsatzes mit dem Silvestergeschäft, heißt es in der Mitteilung weiter. Allerdings habe das Unternehmen keinen Zugriff auf die staatlichen Überbrückungshilfen. Um seine 200 Arbeitsplätze sichern zu können, sei Comet jetzt auf Solidarität angewiesen.

Bund und Länder hatten sich am Sonntag auf ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik sowie ein Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr verständigt. Auf belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden, soll zudem ein Feuerwerksverbot gelten./cwe/DP/nas