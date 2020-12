GoldIn der letzten Woche befestigte sich der Goldpreis bei einem insgesamt sehr ruhigen Handelsgeschäft marginal um + 0,1 % und schloss den Freitagshandel bei 1839,30 USD/oz ab.Der in der letzten Woche gegenüber dem ICE- Welt-Leitwährungskorb aus Euro (- 0,1 % auf 1,2117 EUR/USD), japanischem Yen, britischem Pfund, Canada-Dollar, Schweizer Franken und schwedischer Krone leicht um + 0,2 % erholte US-Dollar beeinträchtigte die moderate Stabilisierung des Goldpreises dabei in keiner Weise.Gemäß nachstehendem USD-Index-Chart der ICE hat sich an der Ausgangslage, dass der US-Dollar auch weiterhin stark auf seine nächste wichtigste Unterstützungsmarke von rd. 88 aus dem Februar 2018 zusteuert (= weiteres Abwertungspotenzial um zumindest rd. - 3 %) somit auch in der zurückliegenden Woche kaum etwas geändert.

