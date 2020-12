Ab wann ist es angemessen, sich nach dem Stand der eigenen Bewerbung zu erkundigen? Die Tech-Recruiterin Katrin Nikolova von About You verrät Jobsuchenden den idealen Zeitpunkt. Sich neu zu bewerben, ist aufregend: Sind die Bewerbungsunterlagen aussagekräftig? Reicht meine Erfahrung? Hab ich im Vorstellungsgespräch gepunktet? Nicht immer können Bewerbende sich diese Fragen sofort selbst beantworten. Was dann folgt, ist banges Warten auf eine Rückmeldung und Hoffen auf eine Zusage. Die kann sich jedoch manchmal ziehen. Geduld ist dann wichtig, aber auch die hat ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...