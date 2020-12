NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Energiekonzern sei auf gutem Weg, sein langfristiges Ziel einer CO2-Neutralität zu erreichen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Konzern das Geschäft mit den erneuerbaren Energien durch eine größere Akquisition stärken und davon profitieren wird./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2020 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2020 / 16:30 / GMT



ISIN: DE0007037129

