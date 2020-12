Der Wochenstart im DAX wird in der Range-Mitte erwartet. Impulse aus dem Wirtschaftskalender sind erst einmal Mangelware, so dass wir hier auf die Charts angewiesen sind. Vorwoche brachte Unsicherheit in den Markt Die Vorwoche brachte mit dem Minus am Freitag erst einmal Unsicherheit in den Markt. Auf internationaler Ebene waren die Aktienindizes kaum verändert. Im Mittel schlossen die 50 größten internationalen Barometer unverändert. Unser DAX musste ...

