Die deutsche Nr. 1 im DAX, SAP, baut sich in kleinen Schritten neu auf. Nach dem massiven Rutsch vor fast 2 Monaten von über 130 bis 89 € nach den Querelen im Vorstand und dem massivenEingriff von Gründer und AR-Chef Plattner stabilisiert sich die Marktlage von SAP mit permanenten Investments großer Investoren. Dem hängen wir uns an und gehen long. Lesen Sie dazu die Termin Börse Nr. 50 vom 12.12.2020



