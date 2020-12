Wochenausblick: Fed-, BoE- und BoJ-Zinssitzung, Empire-State-Index, ifo-Geschäftsklima

Werbung



Kurz vor den Feiertagen ist die Agenda an marktbewegenden Terminen gut gefüllt. Am Mittwoch rückt die Fed-Zinsentscheidung in den Fokus, Donnerstag und Freitag folgen die Bank of England sowie die Bank of Japan. Neben den Notenbanken müssen Anleger zahlreiche Konjunkturdaten verarbeiten, wie etwa den Ifo-Index am Freitag.



Montag

Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich auf den Tankan-Repot aus Japan, der als wichtigster vorlaufender Konjunkturindikator des Landes gilt. Um 11 Uhr erscheinen Zahlen zur Industrieproduktion in der Euro-Zone. Gegen Mittag wird der Opec-Monatsberichtet erwartet.





Dienstag

China gibt die Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsatz bekannt. Wie sich die Import- und Exportpreise in den USA sowie der Empire State-Index entwickelt haben, erfahren Anleger um 14.30 Uhr. Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung folgen um 15.15 Uhr.

Mittwoch

Japans Handelsbilanz läuft in der Nacht über die Ticker. In Deutschland wird um 09.30 Uhr der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungsbereich bekannt gegeben, um 10 Uhr folgen die Daten für die Euro-Zone. Die US-Einzelhandelsumsätze für November sind für 14.30 Uhr angesetzt. Um 15.45 Uhr stehen die Einkaufsmanagerindizes und um 16 Uhr die Lagerbestände zur Veröffentlichung an. Am Ölmarkt schauen Investoren auf die wöchentlichen Rohöllagerbestände (16.30 Uhr). Stärkere Bewegungen an den Märkten könnten aber erst die Fed-Zinssitzung um 20 Uhr sowie die Pressekonferenz ab 20.30 Uhr entfachen.

Donnerstag

Neue Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Euro-Zone erhält der Markt um 11 Uhr. Die Zinsentscheidung der Bank of England um 13 Uhr dürfte auch vor dem Hintergrund der Brexit-Verhandlungen mit Spannung verfolgt werden. Ab 14.30 Uhr geht es weiter mit Immobiliendaten aus den USA (Baugenehmigungen und Baubeginne). Zeitgleich erscheinen der Philly Fed-Index sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. In den Blickpunkt rücken zudem die Quartalszahlen von Fedex.

Freitag

Die "Woche der Notenbanken" endet mit der Zinsentscheidung der Bank of Japan in der Nacht. Höhepunkt des Tages ist der ifo-Geschäftsklimaindex um 10 Uhr. Nicht nur an den Terminmärkten wird auch der Große Verfallstag für Gesprächsstoff sorgen.

