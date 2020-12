Trotz Lockdown in Deutschland signalisieren die Futures eine starke Eröffnung in Europa. Der DAX-Future kann sich im Vorfeld der Eröffnung der europäischen Vorbörse verbessern und liegt 0,31 % im Plus bei 13.178 Punkten. Alle wichtigen US-Futures bewegen sich ebenfalls deutlich im Plus. Der Dow-Future steigt um 0,63 % auf 30.123 Punkte und der Russell 2000 Future verbessert sich sogar um 0,75 % auf 1.924 Punkte. Am schwächsten sind die Gewinne beim Nasdaq-Future ausgeprägt, der um 0,28 % auf 12.402 Punkte steigt. Offen ist, wie die Präsenzbörse in Frankfurt heute auf den deutschen Lockdown-Beschluss vom Wochenende reagiert.Der letzte Handelstag in Frankfurt endet bereits mit deutlichen Gewinnmitnahmen. Betroffen war insbesondere der DAX, der um -1,36 % auf 13.114,30 Punkte fiel und damit einen herben Rückschlag einkassierte. Es waren die Finanztitel, die am stärksten nachgaben. Die Allianz sank um -3,02 % auf 191,16 Euro und die Deutsche Bank fiel um -3,18 % auf 8,82 Euro. Auch der SDAX litt am Freitag und beendete den Handel -0,71 % tiefer bei 13.951,46 Punkten. Die Aktien von SAF-Holland (-4,49 %) und der Patrizia AG (-4,58 %) fielen am stärksten. Die schlechten Nachrichten vom Wochenende waren bereits am letzten Handelstag antizipiert worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...