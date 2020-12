The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.12.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.12.2020





ISIN Name

SE0013358207 AE4 2017 SE 19/24 FLR

DE000DDA0VT6 DZ BANK IS.A1243

XS1138641508 TOTAL CAP.INTL 14/20 MTN

XS1202846819 GLENCORE FIN.EU 15/21 MTN

DE000DG6CDX7 DZ BANK CLN E.8910

BE6242927075 APETRA 12-20

US487836BJ64 KELLOGG CO. 12/22

US487836BV92 KELLOGG CO. 18/21

XS1005068587 ELENIA VERKKO 13/20 MTN

