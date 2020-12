The following instruments on XETRA do have their first trading 14.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.12.2020Aktien1 KYG5074A1004 JD Health International Inc.2 IT0005421646 Labomar S.p.A.3 SE0012955276 Adventure Box Technology AB4 IT0005337123 Askoll EVA S.p.A.5 SE0008613731 Biovica International AB6 AU000000BUG6 Buderim Group Ltd.7 IT0005003782 Casta Diva Group S.p.A.8 AU000000CGO7 CPT GLOBAL Ltd.9 FI0009008098 Dovre Group Oyj10 IT0005221004 Health Italia SpA11 SE0009889405 Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB12 CA53173V1013 Lido Minerals Ltd.13 SE0011281757 Midsummer AB14 SE0009921976 Netmore Group AB15 SE0006510335 OrganoClick AB16 SE0001384850 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB17 SE0008966014 Saxlund Group AB18 SE0007438577 Toleranzia AB19 SE0007614722 Vertical Ventures AB20 SE0002480442 Zinzino AB21 SE0010869487 Zutec Holding AB22 US1251051066 CD Projekt S.A.23 US65461T1016 Nippon Steel Corp.24 US86331F1057 Ströer SE & Co. KGaA25 IT0005428195 Banca Carige S.p.A.26 GB00BN7CG237 Aston Martin Lagonda Global Hold PLC27 SE0015244520 BioInvent International AB28 US42237K4094 Heat Biologics Inc.29 AU0000125577 Verbrec Ltd.30 CA34987V1076 Forza Petroleum Ltd.31 CA3680172085 Gatling Exploration Inc.32 CA53116A2065 Liberty One Lithium Corp.33 DE000A3H22V9 Centrotec SE z.VerkaufAnleihen/ETF1 USG79456AN24 Seagate HDD Cayman2 PTTAPDOM0005 TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.3 PTTAPBOM0007 TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.4 NO0010907876 Mercell Holding AS5 US404280CN71 HSBC Holdings PLC6 XS2270576700 Montenegro, Republik7 GB00BMGWZX12 Propiteer Capital PLC8 US37185LAM46 Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.9 AT000B078639 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG10 US756109BA12 Realty Income Corp.11 US756109AZ71 Realty Income Corp.12 USV9667MAA00 Vedanta Resources Finance II PLC13 IE00BMWXKN31 HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF - HKD