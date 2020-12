Die meisten Marktteilnehmer gehen am Montagmorgen leicht negativ gestimmt in die neue Handelswoche. Insbesondere die Fortsetzung der Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der Europäischen Union wird mit großer Skepsis begleitet. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...