- Der Aktienkurs von euch ist ja wirklich sehr volatil! Hat sich die Aktionärsbasis von euch in den letzten Monaten stark verändert (Stichwort Robinhood)? - Kommen wir zurück zum Business - was hat sich seit Mai getan? - Was können wir in den nächsten 6 Monaten von euch erwarten? - Was verdient ihr auf eine Einheit (zB Bus) gerechnet? - Kommen wir zu den letzten zwei Akquisitionen - was kannst du uns über dieses Traktor Business sagen? - Die FinTech Akquisition konzentriert sich auf den US-Markt? - Was können wir 2021 erwarten? - Wie schaut derzeit die Aktienstruktur aus? - Was sind die drei wichtigsten News, die wir über die nächsten 6 Monate erwarten können? - Wie hoch war der Umsatz des Titel-Transfer-Business, das ihr gekauft habt? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 10. Dezember 2020 aufgezeichnet. Kurs auf Ihr Joachim Brunner