Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Weihnachten rückt immer näher, am deutschen Aktienmarkt scheinen allerdings die Probleme zu überwiegen. Der DAX rutschte angesichts des kommenden harten Lockdowns am Freitag deutlich ab. Heute hält sich der DAX vorbörslich zunächst stabil. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Walt Disney, Netflix, Microsoft, HelloFresh, Zalando und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.