14.12.2020 - Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat von einem großen Kommunikationsunternehmen mit Sitz in Calgary einen Auftrag über sechs EFOY ProTrailer 4120T-Systeme erhalten. somit wird Simark wird für den Kunden eine mobile Energieplattform für kritische Kommunikations- und Videoüberwachungsinfrastrukturen bereitstellen. Auch wenn der Auftragswert beläuft sich nur auf ca. CAD 400.000,00 beläuft, so kennzeichnet er doch das Potenzial SFC's auch in Branchen, die nicht unbedingt als nachhaltig bezeichnet werden können. Alter Bekannter für SFC Der Kunde ...

