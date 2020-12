STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor EQT will den schwedischen Pharmavertragshersteller Recipharm kaufen. Pro Vorzugsaktie sei EQT bereit, einen Preis von 220 schwedischen Kronen (21,45 Euro) in bar zu bezahlen, teilte das Private-Equity-Unternehmen am Montag in Stockholm mit. Das Gesamtvolumen der Transaktion wurde mit 17,9 Milliarden Kronen beziffert. Gegen Ende dieser Woche werde mit einem offiziellen Angebot gerechnet. Danach hätten Recipharm-Anleger bis zum 12. Februar 2021 Zeit, über das Angebot nachzudenken.

Als sogenannte Contract Manufacturing Organisation stellt Recipharm im Auftrag eines Pharmaunternehmens End- oder Zwischenprodukte von Arzneimitteln her. Seit dem Tiefpunkt in der Corona-Krise ging es mit der Aktie steil bergauf./ngu/mne/jha/