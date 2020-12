Compleo ist die Überraschung im doppelten Sinn: Die Dortmunder bauen Ladesäulen für die E-Mobility, haben ca. 45 Mio. € aus dem Börsengang in der Kasse und streben eine Verdoppelung des Umsatzes im laufenden Jahr und eine Vervierfachung in zwei Jahren an. Das gibt es in Deutschland selten! Allerdings stellt sich die Frage: Gelingt der Ausbau der deutschen Ladesäulenkapazität in dieser Zeit so schnell, wie die Bundesregierung es wünscht? 200.000 Ladesäulen gelten schon jetzt als zu wenig. Kommunalpolitiker verlangen eine Kapazität von mindestens 500.000 Ladestationen im Verbundeffekt für Wohnsiedlungen mit relativ zentralem Anschluss, aber individuellen Anschlussleistungen. Das ergibt ein Investitionsvolumen in der geschätzten Größenordnung von 450 bis 500 Mio. €. Natürlich werden andere auf diesen Zugaufspringen, vermutlich auch klassische Autozulieferer. Jedenfalls: Ein Marktwert von aktuell 280 Mio. € für COMPLEO ist für deutsche Verhältnisse viel, für amerikanische der untere Wert für das Potenzial, was als ganz sicher für die nächsten Jahre ansteht. Jede technische Korrektur um mehr als 10 % ist ein Kaufkurs.



