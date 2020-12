Das ist im Moment die Konsequenz aus den Übertreibungen in New York in Sachen Börsengänge und in Deutschland aus dem harten Lockdown ab Mittwoch. Das ergibt eine völlig unüberschaubare Situation und dafür gilt: Barreserven aufbauen, um handlungsfähig zu sein. Der wichtigste Termin dafür ist Berernecker-tv am Mittwoch mit der ausführlichen Begründung.



