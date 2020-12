Nach der Notfall-Zulassung für BioNTechs COVID-19 Impfstoff BNT162 rollt in den USA nun die Impfwelle an. Alles aber längst erwartet, seit Wochen wird fast über nichts anderes diskutiert. Auch in der EU dürfte es bald soweit sein. In der Mainzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...