Wien (www.anleihencheck.de) - Die Verschärfung des Lockdowns in Deutschland, die Fortsetzung der Brexit-Verhandlungen sowie die Zinssitzung der US-Notenbank FED prägen den Wochenausblick, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Ab Mittwoch seien in Deutschland nicht nur die Gastronomie und Freizeiteinrichtungen geschlossen, sondern nun würden auch der Einzelhandel und die Schulen bis 10. Januar schließen, während die Industrie im Unterschied zum Frühjahr ausgenommen bleibe. Finanzminister Scholz stelle staatliche Unterstützungsgelder für die betroffenen Unternehmen in Form von Fixkostenerstattungen (90% und max. EUR 500.000 pro Betrieb) in Aussicht. ...

