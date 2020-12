Letzte Woche wurde ein Volumen von EUR 9 Mrd. am europäischen Primärmarkt platziert. Am Freitag begaben lediglich Alternus Energy (EUR 110 Mio., 3mE+650 BP; 3J) sowie Axactor SE (EUR 200 Mio., 3mE+700 BP, 3J) variabel verzinste EUR Anleihen. In der Dealpipeline befindet sich noch die spanische Audax Renovables S.A. Diese beabsichtigt neben einem Umtauschangebot für bereits ausstehende Bonds zusätzliches frisches Geld im Rahmen des EUR 400 Mio. Green Senior Unsecured MARF Programms morgen über eine Anleihe (7J) aufzunehmen. Sekundärmarktseitig präsentierte sich der EUR Credit-Markt auf Benchmarkindexebene letzte Woche mit stabilen bis geringfügig weiteren Risikoprämien - Non-Fins Investment Grade: +1 BP, High-Yield: +10 BP, EUR ...

