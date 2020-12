… einen Wohnungsvermittler und einen Mahlzeiten-Lieferdienst, in Summe. Solche massiv überzogenen Bewertungen sind Vorboten einer komplizierten Markttechnik in New York. Das erste Quartal 2000 lässt grüßen.



