Japans Unternehmen verlieren erneut etwas Pessimismus

Die Stimmung der japanischen Unternehmen hat sich das zweite Quartal in Folge verbessert. Dazu trugen eine Erholung der Exporte und der Produktion bei, wie aus dem Tankan-Bericht mit dem Diffusionsindex der japanischen Notenbank hervorgeht. Der Index notierte im Dezember bei minus 10. Das war eine deutliche Verbesserung zum September, als das Wirtschaftsbarometer noch bei minus 27 gestanden hatte.

Mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 16.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 16.362 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 188 auf insgesamt 21.975.

Krankenhausverband rechnet mit 5.000 Covid-19-Intensivpatienten

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rechnet trotz des bevorstehenden Lockdowns mit weiter steigenden Zahlen an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. "In den nächsten zwei Wochen werden die Infektionszahlen zunächst noch einmal steigen. Der Lockdown wirkt erst mit Verzögerung", sagte DKG-Präsident Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich rechne damit, dass die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen von derzeit rund 4.500 auf 5.000 zur Jahreswende steigen wird."

Altmaier verspricht zügige Hilfen für den Einzelhandel und Abschlagszahlungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Einzelheiten der für den Einzelhandel geplanten Hilfen bekanntgeben. Das kündigte Altmaier in einem TV-Format der Bild-Zeitung an und versprach nach Angaben des Blattes: "Wir wollen den Einzelhandel am Leben erhalten, wir wollen keine verödeten Innenstädte." Altmaier betonte, die Überbrückungshilfen für Geschäfte sollten "so zügig, wie es eben geht, umgesetzt werden".

Altmaier fordert Verzicht auf Geschenke-Einkäufe vor Schließungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Bürger dazu aufgerufen, an den beiden letzten Tagen vor dem harten Corona-Lockdown auf den Einkauf von Weihnachtsgeschenken in den Geschäften ganz zu verzichten. Die Menschen sollten wegen der Infektionsrisiken "nur das Allernötigste" einkaufen gehen, sagte Altmaier am Sonntagabend im Bild-Internetprogramm.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand sinkt im Oktober

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Oktober gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 30.631 Wohnungen genehmigt. Das waren 3,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Für den Zeitraum Januar bis Oktober ergab sich ein Anstieg um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

OECD-Chef warnt Industrieländer vor Impf-Egoismus

OECD-Generalsekretär Angel Gurria hat Deutschland und die anderen Industrieländer vor Egoismus bei ihrer Corona-Impfstrategie gewarnt. "Einige Länder haben viel zu viel Impfstoff, andere haben gar nichts", sagte der 69-Jährige im Interview mit der Welt. "Warum denken wir nicht an die 5 Milliarden Menschen in ärmeren Ländern?", sagte der ehemalige mexikanische Außen- und Finanzminister, der im kommenden Mai die Führung der OECD nach 14 Jahren an der Spitze der Organisation abgeben wird.

London und Brüssel verlängern Verhandlungen über Post-Brexit-Abkommen

Weniger als drei Wochen vor dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt haben London und Brüssel ihre Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit nochmals verlängert. Der britische Premier Boris Johnson zeigte sich aber skeptisch, dass es noch zu einer Einigung kommt. Die Regierung in Irland und britische Wirtschaftsverbände begrüßten indessen die Verlängerung der Gespräche und riefen zu einer Einigung auf.

Auslieferung des Corona-Impfstoffs in den USA hat begonnen

Millionen Impfstoffdosen, verpackt in Trockeneis bei minus 70 Grad: Mit einem riesigen logistischen Aufwand sind am Sonntag in den USA die ersten Chargen des Corona-Impfstoffs des Pharmaunternehmens Pfizer und seines deutschen Partners Biontech ausgeliefert worden. Bereits am Montag sollen die ersten US-Bürger eine Impfung erhalten, wie der Leiter der US-Arzneimittelbehörde, Stephen Hahn, dem TV-Sender CNN sagte. "Meine Hoffnung ist, dass dies sehr schnell geschehen wird", fügte er hinzu.

Weißes Haus alarmiert wegen möglicher Cyberangriffe auf US-Regierung

Mehrere US-Behörden sind Medienberichten zufolge Opfer von Hackerangriffen geworden. Die von einer ausländischen Regierung gesteuerten Attacken zielten demnach auf das US-Finanzministerium und die Telekommunikationsbehörde NTIA. Die Regierung unternehme alles, "um mögliche Probleme zu identifizieren und zu lösen", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Ullyot. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Trump kündigt trotz breiter Mehrheit im Kongress Veto gegen Verteidigungshaushalt an

US-Präsident Donald Trump hat seinen Willen bekräftigt, sein Veto gegen den vom Kongress verabschiedeten Verteidigungshaushalt einzulegen. Der größte Profiteur des neuen Budgets sei China, schrieb Trump im Online-Dienst Twitter. "Ich werde mein Veto einlegen."

Explosion erschüttert Öltanker im saudi-arabischen Hafen von Dschidda

In der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda ist ein Öltanker bei einem Angriff in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Tanker "BW Rhine" sei von einer "externen Quelle" getroffen worden, erklärte die in Singapur ansässige Reederei Hafnia. Es sei zu "einer Explosion und einem anschließenden Feuer an Bord" gekommen. Demnach gab es keine Verletzen.

DE/Großhandelspreise November +0,1% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise November -1,7% gg Vorjahr

