Foshan, China (ots/PRNewswire) - Seit die erste Pool-Wärmepumpe vor 50 Jahren erfunden wurde, ist der warme Swimmingpool ein wichtiges Wohlbefinden für die Menschen und hat eine neue Lebensweise geschaffen. Technologische Fortschritte bei Pool-Heizgeräten haben die Heizeffizienz erheblich verbessert. Um jedoch eine bessere Benutzererfahrung zu erreichen, kann das altmodische Aussehen einer traditionellen Pool-Wärmepumpe und ihr lautes Geräusch verbesserungsbedürftig sein.Im Jahr 2017, Aquark (https://www.aquark.com.cn/) versuchte er, jedes Klischee einer typischen Inverter-Pool-Wärmepumpe in Form und Funktion zu durchbrechen, um das Schwimmerlebnis der Benutzer zu verbessern. Mit den gemeinsamen Anstrengungen seines erfahrenen F&E- und Verkaufsteams entwickelte Aquark erfolgreich InverPad (https://www.aquark.com.cn/inverpad-technology)®, eine neue Technologie, die für die Stille geboren wurde. Durch einen leiseren Geräuschpegel und eine modische Formgebung haben InverPad®-Poolwärmepumpen kundenorientierte Innovationen Wirklichkeit werden lassen.Die InverPad®-Technologie wurde mit 7 Patenten auf den Poolmarkt gebracht und hat bei weltweiten Anwendern hohe Anerkennung für ihre extrem leise Leistung gefunden. Es kombiniert perfekt das einzigartige Design des Pad-Erscheinungsbildes, den stufenlosen DC-Inverter und die Geräuschunterdrückungstechnologie, um das komfortabelste Schwimmerlebnis zu bieten.Aquark InverPad® Tech-Pool-Wärmepumpe - Mr. SilenceTraumhafte Stille: Durch den Einsatz des von Aquark selbst entwickelten stufenlosen DC-Invertersystems und der Noise-Cancelling-Technologie beträgt der Schallpegel von Mr. Silence nur 40 dB(A) in 1 m Entfernung.Hohe Leistungsfähigkeit: Dank der InverPad®-Technologie von Aquark läuft Mr. Silence nach dem energiesparendsten Prinzip und erreicht eine COP von bis zu 16.Pad-Design mit Aluminiumlegierung: Mr. Silence wendet das einzigartige Pad-Design mit rückwärts gerichtetem Luftstrom an, das den Stereotyp des Erscheinungsbildes einer Pool-Wärmepumpe umkehrt und die Poolheizung zu einem Kunstwerk im Garten macht."Das dynamische Team von Aquark wird immer versuchen, die tatsächlichen Bedürfnisse der Endbenutzer zu ermitteln und die Benutzererfahrung durch technologische Innovationen zu verbessern. Dank globaler Partnerschaften wurde die Mr. Silence Inverter-Pool-Wärmepumpe innerhalb von 3 Jahren von 50 Partnern weltweit gut vertrieben und erreichte eine Benutzerzufriedenheit von 99 %", sagte Angella Lee, Vertriebsleiterin von Aquark.Als erstes Pad-Design Hersteller von Inverter-Pool-Wärmepumpen (https://www.aquark.com.cn/about-us)beabsichtigt Aquark, durch technologische Innovation einen neuen Maßstab in der Poolheizung zu setzen und den Poolbenutzern weltweit das wertvollste und freundlichste Produkt anzubieten.