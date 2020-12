Und zwar für 39 Mrd. $. Die Briten bieten 175 $ je Alexion-Aktie in bar und Aktien. Das ist ein deutlicher Aufschlag von 45 % auf den Freitagsschlusskurs. Die Gremien beider Firmen haben der Übernahme zugestimmt. Mit der Übernahme will Astrazeneca das Geschäft mit Medikamenten für seltene Erkrankungen ausbauen. Alexion macht einen Jahresumsatz von rund 5 Mrd. $. Die Aktionäre von Alexion werden nach Abschluss derTransaktion 15 % am fusionierten Konzern halten. Man erhofft sich Synergien von 500 Mio. $ pro Jahr. Astrazeneca erwartet durch den Deal ein zweistelliges prozentuales Plus beim Ergebnis je Aktie. Durch den hohen Preis wird die Aktie vonAstrazeneca zunächst eher schwächer tendieren.



