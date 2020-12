Glencore, Rio Tinto & Co: Bergbaukonzerne auf Erholungskurs

Obwohl das Jahr aufgrund der aktuellen Pandemie für vielerlei Branchen von Pessimismus geprägt war, verzeichnen die ersten Sektoren bereits eine deutliche Erholung. Insbesondere Bergbaukonzerne, wie die Rio Tinto Group, Freeport-McMoRan Inc. und Glencore PLC, profitieren von den steigenden Kursen auf den Rohstoffmärkten.

Rohstoffpreise im Aufschwung

Von einer Krise kann beim Blick auf die derzeitigen Rohstoffpreise keine Rede sein. So stieg der Preis für eine Tonne Kupfer in den vergangenen Monaten enorm und erreichte zwischenzeitlich mit USD 7.500 sein höchstes Niveau der vergangenen acht Jahre. Ebenso rangiert Nickel seit Jahresbeginn mit einem Plus von fast 17% im positiven Bereich. Auch Aluminium und Zink haben im gleichen Zeitraum mit rund 13%, respektive 23% stark zugelegt. Gründe dafür sind unter anderem der steigende Absatz von Elektroautos, da für die Herstellung viele der vorher genannten Metalle verwendet werden. Des Weiteren werden viele Industriemetalle im Bauwesen verwendet, welche eine der wenigen Branchen ist, die auch in Zeiten der aktuellen Pandemie ohne große Einschränkungen weiteragieren konnte. Insgesamt trägt allen voran China zu den steigenden Rohstoffpreisen bei, denn die rasche Erholung der chinesischen Wirtschaft, die allein rund die Hälfte der globalen Rohstoffnachfrage darstellt, lässt den Bedarf an Industriemetallen und anderen Rohstoffen stärker steigen als erwartet. Ebenso trägt die Entspannung des Handelskonflikts zwischen den USA und China dazu bei, dass sich die in den letzten Jahren gefallenen Preise wieder erholen.

