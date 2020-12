DJ EANS-News: Strabag startet Prags größtes Bauprojekt - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Baustart für das Stadtentwicklungsgebiet Smíchov City auf insgesamt 400.000 m2 Unternehmen Wien/Prag - Der europäische Baukonzern STRABAG hat den Zuschlag für die erste Bauphase des größten Bauprojekts in der Geschichte Prags erhalten. Als Konsortialführerin (52 %) wird STRABAG gemeinsam mit den tschechischen Unternehmen Aspira Construction (32 %) und Instalace Praha (16 %) im Stadtentwicklungsgebiet Smíchov City auf einer Fläche von 250.000 m2 rd. 400 Wohnungen, 8.000 m2 Büro- und 6.300 m2 Geschäftsflächen realisieren. Ein beeindruckender Fußgängerboulevard mit einer Länge von 1 km und 28 m Breite wird durch das neue Viertel führen. Der Auftragswert beträgt CZK 2,31 Mrd. (rd. EUR 85 Mio.), die Bauarbeiten sollen bis 2024 abgeschlossen sein. "Das Projekt Smíchov City wird das Erscheinungsbild dieses aufstrebenden Prager Bezirks komplett verändern und hochwertigen Wohnraum schaffen. Durch den vielfältigen Nutzungsmix aus Wohn-, Büro- und großzügigen Freizeitflächen entsteht ein modernes und lebenswertes Viertel, das zur Lebensqualität in der tschechischen Metropole nachhaltig beitragen wird", erklärt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE. Neunutzung brachliegender Bahnflächen Das Stadtentwicklungsprojekt Smíchov City umfasst ein Areal von insgesamt 400.000 m2 und wird auf Brachflächen eines ehemaligen Güterbahnhofs errichtet. In den kommenden zwölf Jahren werden dort Wohnungen für 3.300 Menschen, Büros für 9.000 Personen, eine Schule sowie zwei neue Parks entstehen. 60 % der Flächen entfallen dabei auf öffentliche Räume und Grünflächen. Der gesamte Stadtteil ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut angebunden und als "Stadt der kurzen Wege" konzipiert, in der alles zu Fuß leicht zu erreichen ist. Rückfragehinweis: STRABAG SE Marianne Jakl Interim Head of Corporate Communications Tel: +43 1 22422-1174 marianne.jakl@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10631110/0/STRABAG_Smichov_City_Dez20.pdf

