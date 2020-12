Der Swiss Market Index hat sich nach einer kleineren Schwächeepisode schon an dem nächstfolgenden Bodenbildungsbereich wieder gefangen. Der SMI wurde um 10.300 erneut stark genug nachgefragt, um sich zu stabilisieren. Dieses Preisniveau diente in der Vergangenheit häufiger als Wendezone in beide Richtungen, und auch der südliche Rand des ...

