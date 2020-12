NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 12,70 auf 10,70 Euro gesenkt und die Papiere von der "Conviction Buy List" genommen, die Bewertung jedoch auf 'Buy' belassen. Da der scheidende Bankchef seinen Ruhestand auch mit Meinungsverschiedenheiten in Strategiefragen begründet hat, könne dies eine bedeutende Veränderung signalisieren, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotzdem sehe er wenig Gründe seinen Ausblick auf die zu erwartenden Gewinne bis 2023 zu verändern./ssc/jha/



ISIN: IT0005239360

