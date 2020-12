DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Dividende je Aktie beträgt mindestens 0,20 Euro je Aktie

Übach-Palenberg (pta020/14.12.2020/10:00) - 7,7 % Rendite schon jetzt sicher Dividende je Aktie beträgt mindestens 0,20 Euro je Aktie Übach-Palenberg, 14.12.2020 - Für das neue Geschäftsjahr 2020/21, das am 30.04.2021 enden wird, zeigt sich Alleinvorstand Franz-Josef Lhomme nach wie vor optimistisch. So soll der Umsatz der Beteiligung Kehmer Versicherungsmakler GmbH im Geschäftsjahr 2020 bei mehr als 1 Mio. Euro und der Jahresüberschuss nach Steuern bei etwa 400.000 Euro liegen, der in voller Höhe in der Wurmtal Beteiligungen AG landen wird. Da bereits im September 2020 eine Vollausschüttung avisiert wurde, stellen 0,20 Euro je Aktie die Untergrenze der Ausschüttung dar. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 2,60 Euro errechnet sich daraus eine Rendite von 7,7 %. "Unsere komfortable Kassenlage ließe sogar eine noch höhere Ausschüttung zu. Da sich jedoch derzeit noch eine Reihe steuerlicher Effekte in Klärung befinden, die die Höhe des Ausschüttungsbetrages positiv beeinflussen könnten, muss ich mich für den Moment auf die Nennung einer Untergrenze beschränken", sagt Lhomme. Die HV, die über die Ausschüttung der ersten Dividende beschließen soll, ist nach wie vor für Juni 2021 geplant. Veröffentlichung von Eckdaten vorgesehen Sobald der Jahresabschluss 2020 der Kehmer Versicherungsmakler GmbH erstellt ist, sollen die Eckdaten inklusive eines Gewinnverwendungsvorschlags publiziert werden. Wenn die Erstellung des Jahresabschlusses so zügig wie in den Vorjahren von statten ginge, könne es im Lauf des Februars so weit sein - gegebenenfalls sogar noch etwas eher, so Lhomme. * * * Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist nach der erfolgten Sachkapitalerhöhung in 1.475 Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).

Aussender: Wurmtal Beteiligungen AG Adresse: Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Franz-Josef Lhomme Tel.: +49 2451 4901004 E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de Website: www.wurmtal-beteiligungen.de

ISIN(s): DE0005176309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover

