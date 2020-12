Das Börsenjahr 2020 hat gezeigt: Selbst in schwierigen Marktphasen kann man mit einigen Aktien seinen Einsatz verdoppeln. Trendstarke Wachstumsgeschichten haben sich im Corona-Crash zwar kurzzeitig volatil entwickelt. Allerdings ist ihr Turnaround mindestens so stark gewesen wie die Abwärtsdynamik. In manchen Fällen sogar bedeutend stärker. Von den vergangenen Erfolgen kannst du dir natürlich kaum mehr etwas kaufen. Allerdings könnte es schon heute ein cleverer Schritt sein, nach den Aktien Ausschau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...