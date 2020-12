Paris (ots/PRNewswire) - Valeo, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung von Fahrzeugen, wird am 15. Dezember um 13 Uhr MEZ (Pariser Zeit) auf www.valeo.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.valeo.com_&d=DwMFaQ&c=HdAUNv_EOZyljLc1cjbHCq-Eo7r1kRHoywhQbi81uaA&r=DFro11bNsQKzHpm5ciCspEwdwEm3ZqNNQP4LOP7J67U&m=h5GypHt8dsWec4uGqXTCCrw-ZMk2msvjNDqvGWsECug&s=RRArf8KF17-g8XjH_BTF8GsmmC1xWyLiWvQe-cj2X8g&e=) eine weitere bahnbrechende Innovation vorstellen, die die Elektromobilität revolutioniert. Es wird weniger als 10 Minuten dauern.Mit dieser Innovation bekräftigt Valeo seinen Ruf als wichtiger Akteur im Bereich der Elektromobilität in all ihren Formen.press-contact.mailbox@valeo.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1384405/Save_the_date_Valeo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1343650/Valeo_2020_logo.jpgPressekontakt:+33 7 64 56 85 48Gilles Elmoznino: + 33 6 81 73 83 41Original-Content von: Valeo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35826/4790100