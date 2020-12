Der Kärntner Energieversorger Kelag hat in Kroatien einen Windpark gekauft. Wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung bekannt gab, wurde der Windpark Orjak in der Nähe von Split von der deutschen BayWa gekauft. Der Windpark hat eine Gesamtleistung von 10,25 Megawatt, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der APA erklärte.Der Windpark besteht ...

